Procurorii DNA au descins la Politia de Frontiera! Sunt vizate infractiuni asimilate celor de corupție și contrabandă Astazi, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) –Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au descins in Botoșani in cadrul unei operațiuni transfrontaliere, ce vizeaza presupuse infracțiuni asimilate celor de corupție și contrabanda, comise in perioada februarie-aprilie 2022. „In cursul zilei de 05 mai 2022, ca urmare a obținerii autorizarilor legale de la instanța competenta, se efectueaza percheziții in șapte locații dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul domiciliile/sediile unor persoane fizice și juridice situate pe raza… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

