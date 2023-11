Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Sibiu au fomulat propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri Adrian KreinerProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au formulat, vineri seara, propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul…

- Suspectul fusese reținut joi pentru favorizarea infractorului iar instanța a decis vineri, 17 noiembrie, ca acesta sa fie plasat in arest preventiv, a anunțat Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, relateaza News.ro.„S-a dispus arestarea preventiva pentru 30 zile a inculpatului din Timis”, a anunțat…

- Reprezentanții Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au anunțat ca barbatul adus aseara la Sibiu din Dolj a fost eliberat. „Din probatoriu nu a rezultat ca ar fi autor al infracțiunilor,” transmite Mihaela Ruginosu, prim procuror adj. al Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Și reprezentanții…

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, a fost prins. Barbatul este din judetul Dolj si a fost incatusat joi seara. Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, a fost prins. Unul dintre cei trei suspecti in cazul jafului urmat…

- Trei barbați din județul Dolj, in varsta de 31, 33 și 34 de ani, sunt urmariți penal in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, a anunțat joi Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Ei au fost ajutați de alte doua persoane, un barbat și o femeie. Trei dintre suspecți au parasit țara, un altul…

- La zece zile dupa ce trei barbați au intrat noaptea peste el in casa și l-au ucis in bataie pe Adrian Kreiner, la Sibiu, anchetatorii i-au identificat pe ucigașii omului de afaceri care avea 50 de ani. Antena 3 a publicat imagini cu cei trei, filmați cu o zi inainte sa ajunga la Sibiu și sa-și atace…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Au fost identificați criminalii omului de afaceri din Sibiu. Conform primelor informații e vorba de trei barbați din județul Dolj.Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu. Este vorba despre trei barbați din județul Dolj. Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa…