Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul german a cerut extradarea fostului lider separatist catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta ar urma sa fie judecat pentru rebeliune si deturnare de fonduri, dupa tentativa esuata de declarare a independentei fata de...

- Decizia finala de va apartine de acum inainte tribunalului competent sa judece acest caz - cel din Schleswig-Holstein, din nordul tarii. Pana acum, acest tribunal s-a aratat foarte sceptic in ceea ce priveste validitatea capetelor de acuzare la adresa fostului lider catalan, fata de Dreptul…

- Procurorii germani au anuntat marti ca pregatesc cererea privind extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in Spania, informeaza Reuters. Arestat de politia germana la cererea Madridului, fostul lider al executivului catalan Carles Puigdemont a fost eliberat pe 6 aprilie dupa…

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. Reamintim ca fostul lider separatist catalan…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe…

- Mii de persoane, multe dintre ele fluturind steagurile Cataloniei, demonstreaza in Barcelona duminica dupa ce politia din Germania l-a arestat pe fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, conform AFP. Protestatarii au scandat „Puigdemont, presedintele nostru” si „Libertate pentru prizonierii politici”,…