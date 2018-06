Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au decis, luni, in Adunarea Generala, sa ii trimita presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care sa ii ceara sa respinga propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea DIICOT, potrivit unor surse din randul procurorilor.

- Cei mai mulți dintre colegi ar fi preferat pe cineva din DIICOT, a declarat Daniel Horodniceanu, intrebat fiind cum vad procurorii Direcției propunerea lui Felix Banila la conducerea instituției.Felix Banila a fost audiat, ieri, de procurorii CSM, avizul in cazul acestuia fiind favorabi.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) a dat marti aviz favorabil candidaturii procurorului Felix Banila la conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), candidatura propusa de ministrul Justitiei.

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, emiterea unui aviz pozitiv pentru Felix Banila, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror sef al DIICOT, potrivit unor surse judiciare.Magistratul a sustinut interviul in fata procurilor CSM, la sedinta participand si cel care…

- Propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este Felix Banila, potrivit unui anunt publicat pe site-ul ministerului. -continua-