Procurorii DIICOT au reținut doi britanici, în București: sunt acuzați de trafic de persoane și viol Patru persoane, printre care și doi cetățeni britanici, au fost reținute joi de polițiștii și procurorii DIICOT din București intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

