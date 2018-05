Procurorii DIICOT au reţinut 80 de persoane în urma operaţiunii 'Ziua Z' Procurorii au retinut, joi, 80 de persoane in urma operatiunii "Ziua Z", care a constat in 238 de perchezitii domiciliare in 28 de judete si in Bucuresti, informeaza DIICOT. Alte 20 de persoane au fost puse sub control judiciar, iar in cazul altora doua urmeaza sa se solicite arestarea in lipsa. Perchezitiile au avut loc miercuri, fiind vizati 227 de suspecti din mai multe grupari infractionale. DIICOT preciza intr-un comunicat transmis AGERPRES ca gruparile erau implicate in majoritatea formelor de criminalitate organizata ce intra in competenta sa, respectiv trafic de droguri de risc si de mare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

