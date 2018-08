Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au retinut 13 membri ai clanului Gruia, acuzati de mai multe infractiuni. Printre captele de acuzare se numara trafic de droguri, trafic de influenta, dare de mita si punerea in circulatie de bani falsi. Mai exact, bancnote de 100 de euro aduse din Bulgaria.

- Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, peste 30 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in Prahova la membrii clanului Gruia, acuzati de trafic international de droguri, falsificare de monede straine, proxenetism, trafic de influenta, urmand a fi audiate peste 40 de persoane.

- Tomas Kaizner, cetatean ceh, a fost retinut miercuri de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrant in zona Portului Turistic Tomis incercand sa vanda droguri in valoare de 3.800 de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis Agerpres, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- In urma operatiunii demarata, miercuri, de DIICOT si Politia Romana, in care sunt vizat peste 200 de persoane, procurorii au dispus 102 masuri preventive, 80 de persoane fiind retinute. In cazul liderului clanului Ghenosu si a altei persoane procurorii vor cere arestarea in lipsa. Florin…

- Joi, 10 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba l-au identificat si retinut pe un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de arestare preventiva. Mandatul a fost emis de Curtea de Apel Alba Iulia, pentru o perioada de 30 de zile pentru savarșirea…