- Procurorii DIICOT și polițiștii de frontiera din Iași au destructurat o rețea de traficanți de țigari pe care au ținut-o sub supraveghere timp de un an. In urma perchezițiilor de sambata, anchetatorii au confiscat țigari de contrabanda, bani și mașini, informeaza Digi24 . Procurorii Directiei de Investigare…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata – Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au efectuat, sambata, 13 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Iasi, intr-o…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi si Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Suceava, IJJ Iasi si Gruparea mobila de Jandarmi Bacau, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare…

- Procurorii DIICOT Neamt au dispus retinerea a 12 persoane acuzate ca faceau parte dintr-o retea de contrabanda de tigari, in urma perchezitiilor efectuate luni in judetele Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui. Dintre acestea, opt sunt din judetul Neamt si patru sunt din judetul Suceava, a declarat, marti,…

- Trei suspecti sunt cercetati pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa ajute cinci cetateni sirieni sa intre ilegal in tara, au informat reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. ‘Pe de 26 octombrie, in urma schimbului de date si informatii efectuat de politisti…