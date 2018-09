Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va lua in discutie in sedinta de marti raportul Inspectiei Judiciare privind controlul tematic la DNA vizand situatia achitarilor definitive inregistrate in perioada 2016 - primul semestru al anului 2017, informeaza news.ro.Sedinta…

- Incepand cu 1 septembrie, mandatul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, si cel al inspectorului-sef adjunct, Gheorghe Stat, au ajuns la final. Au fost numeroase controverse care au avut in prim-plan conducerea institutiei, de la acuzatii de represiune asupra conducerii DNA,…

- Intr-o incercare de a o contra pe judecatoarea Gabriela Baltag, procurorul Cristian Ban, membru CSM și fost vicepreședinte in 2017, afirma ca lista cu toate protocoalele incheiate intre Ministerul Public și SRI a fost inaintata CSM de catre Parchetul General inca din luna martie, singurul protocol…

- Judecatorul CSM Bogdan Mateescu atrage atenția asupra unor scurgeri de informații privind verificarea de catre Inspecția Judiciara a unor magistrați, menționand ca aceste situații ar trebui analizate atent, avand in vedere ca procurorii și judecatorii și-au exprimat ingrijoarerea. Reacția vine dupa…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins miercuri sesizarea facuta de Inspectia Judiciara in cazul fostei sefe DNA. Laura Codruta Kovesi era cercetata pentru refuzul de a se prezenta la audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, miercuri, cu majoritate de voturi actiunea discipliara formulata de Inspectia Judiciara pe numele Laurei Codruta Kovesi, care a fost cercetata pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentara. A existat si o opinie separata in sensul admiterii actiunii.

- Procurorii sunt ingrijorati in legatura cu ceea ce se va intampla dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), a declarat, miercuri, procurorul general Augustin Lazar, adaugand ca este si “intelepciunea oamenilor cu activitate publica” sa…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, miercuri, o actiune disciplinara demarata de catre Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, au precizat reprezentantii Consiliului. Decizia Sectiei poate fi contestata de Inspectie la instanta suprema.