Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii, secția pentru judecatori, a reacționat in urma afirmațiilor facute de social-democrați cu privire la condamnarea lui Liviu Dragnea. Mesajele au venit atat din partea parlamentarilor PSD, cat și din partea miniștrilor guvernului. CSM, secția pentru judecatori, avertizeaza…

- Secția pentru Judecatori din cadrul Consiliulului Superior al Magistraturii susține ca declarațiile politice referitoare la condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, sunt grave, facand apel la o abordare echilibrata a subiectelor privind dosarul președintelui PSD.”Decizia instanței de judecata…

- CSM vrea ca procurorii-șefi sa fie numiți in continuare de Președintele Romaniei, dar la propunerea Consiliului și nu a ministrului Justiției, ca pana acum. CSM are in acest moment un rol pur consultativ pentru numirea șefilor de parchete, propunerile fiind inaintate Președintelui Romaniei de ministrul…

- PSD a avut o prima reactie, dupa ce Klaus Iohannis a lansat un atac fara precedent la adresa coalitiei de guvernare, dar mai ales la adresa lui Dragnea. Astfel, PSD catalogheaza declaratiile presedintelui drept "iresponsabile".

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Constanta au contestat decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia Adrian Avram, avocat in cadrul Baroului Constanta, a fost condamnat la un an si doua luni de inchisoare. Magistratii au amanat aplicarea pedepsei inchisorii pe durata…

- Sectia pentru Procurori a CSM transmite, printr-un comunicat de presa, ca afirmatiile ministrului justitiei privind existenta represiunii nedrepte in cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, dar ulterior a fost dispusa solutia achitarii, pot afecta independenta procurorilor.

- Bogdan Licu, adjunct al procurorului general, a declarat vineri ca, de cele mai multe ori, decredibilizarea Justitiei se face din interiorul sistemului. "Avocatul, din pacate, este de multe ori perceput ca fiind un intermediar intre judecator si procuror, procurorul e perceput ca fiind abuziv si…

- Vizita importanta a ministrului roman al Justitiei in Serbia. Tudorel Toader a discutat astazi cu omologul sau sarb, timp de ora. Potrivit DIGI 24, a fost abordat si cazul fostului parlamentar Sebastian Ghita, la aproape un an dupa ce Romania a cerut extradarea sa. Insa decizia trebuie luata de o…