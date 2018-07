Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat pentru postul de procuror sef al DNA, "in doua saptamani" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Foto: Agerpres. Ministrul justitiei a anuntat, ieri, ca în urmatoarele doua saptamâni va selecta un candidat pentru postul de procuror sef al DNA, dupa ce Laura Codruta Kövesi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va participa miercuri, la Sectia pentru procurori a CSM, unde se va discuta cererea Laurei Codruta Kovesi de continuare a activitatii, dupa ce presedintele Romaniei a semnat decretul de revocare a sa din functie. La sedinta va merge si procurorul Augustin Lazar.

- Sectia pentru procurori a CSM va discuta, miercuri, cererea fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, de a-si continua activitatea in calitate de procuror, dupa ce a fost emis, de catre presedintele Klaus Iohannis, decretul de revocare a acesteia din functia de conducere.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus la Sectia de procurori a CSM ca il invita pe procurorul general, Augustin Lazar, la Brasov, pentru a afla de ce procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria din acel oras cer suspendarea unei decizii a Curtii Constitutionale.

- Iohannis, despre decizia CCR in cazul revocarii șefei DNA: ”Voi aștepta decizia, motivația, voi citi și voi acționa in consecința”, a spus președintele Romaniei, in așteptarea deciziei pe care judecatorii CCR urmeaza sa o ia, dupa sesizarea unui conflict de natura instituționala, de catre Executiv,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost chemata joi la Inspectia Judiciara pentru a da lamuriri in cazul uneia dintre cercetarile disciplinare deschise pe numele sau, au precizat surse judiciare. Audierea are legatura cu refuzul Laurei Codruta Kovesi de a se prezenta in fata Comisiei parlamentare…