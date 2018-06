Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a decis, miercuri, sa amane pentru 27 iunie pronuntarea privind actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva Laurei Codruta Kovesi. Sefa DNA este anchetata pentru ca a refuzat sa se prezinte la Comisia speciala de ancheta a Parlamentului.

- Audierea in cazul procurorului șef adjunct al DNA, Marius Iacob, la Secția pentru Procurori in materie disciplinara a CSM a fost amanata pentru 5 septembrie.Iacob s-a prezentat, miercuri, la CSM dupa ce Inspecția Judiciara a declansat o actiune disciplinara impotriva sa, acuzandu-l de abateri…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat miercuri pentru 5 septembrie discutarea actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara fata de procurorul-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob, pentru abateri care au…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta miercuri actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara fata de procurorul-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob, pentru abateri care au legatura cu desemnarea procurorului…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a amanat, miercuri, pentru 13 iunie, pronuntarea in cazul uneia dintre actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara (IJ) impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe 11 aprilie,…

- Sefa DNA si adjunctul sau vor fi audiati, miercuri, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM de la ora 10.00. Aceștia au mai dat declarații și in 21 martie in cadrul aceleiași acțiuni a Inspecției Judiciare. Laura Codruța Kovesi este acuzata de incalcarea statutului magistraților și…

- Marius Iacob, adjunct al DNA, si Carmen Simona Ricu, sef serviciu al Directiei, vor fi judecati de procurorii din CSM pentru abateri disciplinare savarsite in legatura cu reprezentarea institutiei in procesul Iorga-DNA, intentat de magistrat dupa ce a fost revocat din DNA.

- In completarea comunicatului nr. 356 din 27 aprilie 2018, ca raspuns la o serie de solicitari formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: ​Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…