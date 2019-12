Procurorii cer pedepse de 15 ani închisoare pentru cei doi pompieri din dosarul Colectiv Reprezentantul DNA a solicitat ca cei doi pompieri sa fie condamnati pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si uzurpare de calitati oficiale, urmand ca pedepsele sa fie orientate spre maximul prevazut de legea penala, care este de 15 ani. Potrivit DNA, in perioada septembrie 2014 - 30 octombrie 2015, cei doi ofiteri ISU, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, cu buna stiinta, nu si-au &icir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

