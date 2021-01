Stiri pe aceeasi tema

- Alerta a fost data in urma unui apel primit la 112, in jurul orei 10:40. Un barbat a anunțat ca in cladire a fost amplasat un dispozitiv exploziv. In Palatul de Justiție funcționeaza doua instanțe, Curtea de Apel București și Judecatoria Sectorului 5. Toate persoanele aflate in cladire au fost evacuate.…

- Pe 8 ianuarie, cand fusese programat ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, Curtea de Apel Bucuresti a fost amanat ședința, pentru ca Elena Udrea a anunțat ca are coronavirus.Elena Udrea, ministru al Dezvoltarii Regionale si…

- Avocatii lui Silviu Wagner au cerut amanarea audierii fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, pe motiv ca clientul sau este confirmat infectat cu noul coronavirus iar pe de alta parte acesta ar dori sa o chestioneze pe Elena Udrea. Curtea de Apel Bucuresti a continuat, luni, audierile in dosarul…

- Curtea de Apel București a continuat, luni, audierile in dosarul de mare corupție in care judecate fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul președinte al CJ Tulcea dar și fost ministru, Victor Tarhon, precum și omul de afaceri Catalin Andronic…