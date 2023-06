Procurorii cer mandat de arestare pentru presupusul asasin al fetiței de 12 ani Anchetatorii bucureșteni au cerut, miercuri, un mandat de arestare pe numele concubinului mamei fetiței de 12 ani al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea dintr-un apartament din cartierul Berceni, din Capitala. Un judecator de drepturi și libertați al Tribunalului București va decide, incepand de la ora 19.00, in privința arestarii in lipsa a lui […] The post Procurorii cer mandat de arestare pentru presupusul asasin al fetiței de 12 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

