Procurorii cer ÎNCHISOARE cu suspendare pentru ÎPS Teodosie pentru CORUPȚIE Procurorul a cerut, la ultimul termen de la ICCJ in dosarul lui IPS Teodosie, inchisoare cu suspendare pentru toți inculpații. La randul sau, prelatul a spus ca are incredere in justiție și iși dorește ca situația sa fie clarificata definitiv, in condițiile in care la fond a fost achitat, transmite... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul a cerut, la ultimul termen de la ICCJ in dosarul lui IPS Teodosie, inchisoare cu suspendare pentru toți inculpații. La randul sau, prelatul a spus ca are incredere in justiție și iși dorește ca situația sa fie clarificata definitiv, in condițiile in care la fond a fost achitat, conform…

- Intrebat ce parere are despre situatia in care se afla, IPS Teodosie a declarat: „Nu avem voie sa ne mahnim, trebuie sa ne bucuram, cand suntem cu Dumnezeu ne bucuram." Aceasta e ultima ocazie a Arhiepiscopului de a-i convinge pe judecatori ca este nevinovat. Magistratii se vor pronunta peste 2 saptamani. …

- Valeriu Zgonea este acuzat ca a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier judetean intr-o functie de subsecretar de stat, iar luni, la ultimul termen al procesului, reprezentantul DNA a solicitat instantei ca Zgonea sa fie condamnat la o pedeapsa orientata spre mediu, cu circumstante agravante,…

- Cazul de coruptie al IPS Teodosie a ajuns la final. Instanta Suprema a anuntat, vineri, ca in 31 ianuarie vor fi ascultate pledoariile finale in dosarul in care fata bisericeasca a fost achitata in prima instanta. Ulterior, decizia ce o va lua completul de trei judecatori al ICCJ va fi una definitiva.…

- Magistratii de la Judecatoria Cluj-Napoca l-au condamnat sambata, 28 decembrie, pe primarul comunei Floresti, Horia Sulea, la 3 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu contra intereselor publice asimilata infractiunilor de coruptie. Instanta a dispus...

- Magistratii Judecatoriei Cluj-Napoca i-au condamnat vineri, 27 decembrie, pe Horia Sulea, primarul comunei clujene Floresti, pe fostul primar Ioachim Vancea si pe Florin Zanc, directorul tehnic, la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru abuz in serviciu si complicitate la abuz in serviciu, scrie…

- Procurorii DNA cer o pedeapsa indreptata spre 15 ani de inchisoare cu executare pentru fostii angajati ISU Antonina Radu si George Matei, pentru faptele pentru care sunt judecati in dosarul Colectiv. La Tribunalul Bucuresti este in plina desfasurare ultimul termen in dosarul tragediei din Colectiv.…

- Procurorii DIICOT Structura Centrala au reusit sa impuna la a treia incercare un acord de recunoastere a vinovatiei, la Tribunalul Alba, incheiat cu un inculpat acuzat de infractiuni grave in domeniul exploatarii lemnului.