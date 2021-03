Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au solicitat instantei emiterea unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele unui tanar care a lovit un jandarm in timpul participarii la un protest organizat luni seara in Piata Universitatii. Protestatarul respectiv este acuzat savarsirea a doua infractiuni de ultraj. "La data de 29.03.2021, in jurul orelor 17,10, inculpatul, in timp ce participa la protestul organizat impotriva masurilor adoptate de Guvern pentru protectia anti-COVID, in Piata Universitatii, pe fondul refuzului de a respecta normele de protectie si…