Procurorii care s-au făcut de râs la interviul pentru EPPO, respinși Cei doi procurori care s-au facut de ras la interviul pentru funcția de procuror european, la Parchetul EPPO condus de Laura Codruța Kovesi, au fost respinși de comisia constituita la nivelul ministerului Justiției. Au fost admiși alți doi procurori, deși erau 13 locuri scoase pentru aceasta cea de-a treia selecție. Alina Moraru, fosta șefa a […] The post Procurorii care s-au facut de ras la interviul pentru EPPO, respinși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

