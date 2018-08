Procurorul Bogdan Pirlog este cel care a mers in Piata Victoriei pe 10 august si a intocmit un proces verbal, in baza caruia Parchetul Militar Bucuresti a deschis dosarul penal. Duminica seara, ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca Bogdan Pirlog a fost prezent in punctul de comanda al Jandarmeriei si a participat la un instructaj al jandarmilor. Procurorul Ionel Corbu, de la Parchetul Militar Bucuresti, a spus, pe de alta parte, ca Pirlog se af (...)