Stiri pe aceeasi tema

- In baza unei legi care nu a mai fost folosita de la moartea lui Stalin, conversatiile a peste 100 de protestatari si politicieni de opozitie care au participat la demonstratiile din 2020 impotriva fostului prim-ministru bulgar Boiko Borisov au fost monitorizate.

- În baza unei legi care nu a mai fost invocata de la moartea lui Stalin, conversațiile a peste 100 de protestatari și politicieni de opoziție care au participat la demonstrațiile masive din 2020 împotriva guvernului fostului prim-ministru bulgar Boiko Borisov, relateaza Euractiv.Informația…

- Ancheta in cazul lui Vasile Lavric, personaj cunoscut și sub denumirea de „mancatorul de femei", a fost una extrem de complexa, asta și pentru ca nu s-a gasit nici pana acum cadavrul victimei. In aceste condiții, procurorul de caz a fost nevoit sa aduca probe indirecte, apeland inclusiv ...

- Procurorii DNA l-au deferit recent justiției pe fiul omului de afaceri Dan Adamescu, Alexander, pentru fapte de mare corupție, respectiv pentru oferirea de mita catre doi judecatori civili ai Tribunalului București, pentru soluționarea favorabila a doua dosare. Bogdan Alexander Adamescu este…

- Procurorii DNA de la Pitești au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26 mai 2021, a inculpaților: Dumitru Constantin Boboc, comisar superior in cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș, in sarcina caruia…

- Cei doi gardieni care erau responsabili de supravegherea lui Jeffrey Epstein in noaptea in care controversatul miliardar a murit in inchisoare au ajuns un acord cu procurorii care le permite sa evite sa stea dupa gratii.

- Cei doi gardieni care erau responsabili de supravegherea lui Jeffrey Epstein in noaptea in care controversatul miliardar a murit in inchisoare au ajuns un acord cu procurorii care le permite sa evite sa stea dupa gratii.

- Expertii care au investigat moartea lui Diego Maradona spun ca echipa medicala a acestuia l-a „abadonat” in ultimele ore ale vietii. Procurorii argentinieni au lansat investigatii la scurt timp dupa moartea lui Maradona, in noiembrie 2020.