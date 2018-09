Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Marea Britanie au anunțat ca au „suficiente dovezi” impotriva a doi cetațeni ruși, Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, acuzați ca au incercat sa il omoare pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, relateaza BBC și The Telegraph, potrivit Mediafax, cei…

- Autoritatile britanice anunta ca rusii Alexander Petrov si Ruslan Bosirov sunt cei care i-au otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, la inceputul acestui an, la Salisbury.

- Procurorii britanici au spus miercuri ca au dovezi suficiente pentru a inculpa doi ruși de conspirație la uciderea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, in Anglia, in luna martie, relateaza Reuters.

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul lui august, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters preluata de Agerpres. Kremlinul a fost notificat in cursul…

- O mașina cu numere de inmatriculare romanești a fost vazuta de mai multe ori in apropierea locuinței fostului spion rus Serghei Skripal, cu o saptamana inainte de atacul neurotoxic care l-a vizat pe acesta și pe fiica sa, Iulia, relateaza Daily Mail, potrivit Mediafax. Potrivit martorilor, unul dintre…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Atacul cu substanta neurotoxica noviciok impotriva fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia ar fi fost comis de doi asasini care au actionat la ordinul Kremlinului. La aceasta concluzie a ajuns politia britanica. Potrivit celor de la Scotland Yard, cei doi se afla acum in Rusia,…

- Guvernul de la Londra va rascumpara cu banii contribuabililor britanici casa si bunurile fostului dublu agent rus Serghei Skripal contaminate cu neurotoxina noviciok cu care acesta a fost otravit, alaturi de fiica sa, Iulia Skripal, relateaza dailystar.co.uk.