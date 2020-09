Procurorii au stabilit: „Mama lui Satan”, explozibilul folosit în furtul bancomatelor din Otopeni Doua bancomate ale BCR Otopeni situate pe Calea Bucurestilor (DN1) au fost sparte printr-o metoda experimentata de romani in Spania sau Austria, unde automatele bancilor sunt detonate cu „Mama lui Satan”, o substanta exploziva realizata artizanal. Oficialii din IGPR spun ca au un cerc de suspecti, iar acestia purtau pelerine verzi si masti sanitare de protectie la comiterea faptei. Conform anchetatorilor, la fiecare ATM, hotii au fortat fanta de iesire a bancnotelor, au introdus un fel de lopatica de lemn cunoscuta sub numele de „paleta de pizza“cu explozivul fixat pe varf. Pe „paleta de pizza“… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

