Procurorii au închis dosarul: marocanul criminal de la Roua, trimis la judecată Studentul marocan banuit ca si-ar fi ucis un compatriot si pe iubita romanca a acestuia a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunal au inaintat instantei rechizitoriul prin care Ahmed Sami el-Bourkadi este acuzat de omor calificat, dar si de furt calificat sau acces ilegal la un sistem informatic. Trimiterea rechizitoriului in instanta inseamna insa doar ca procurorii considera ca si-au terminat treaba, nu ca va incepe si judecata propriu-zisa. Probele stranse de procurori urmeaza sa fie analizate de judecatorul de camera preliminara, care poate decide inceperea judecatii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

