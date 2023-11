Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul prins aseara in județul Dolj, considerat inițial unul dintre cei trei principali suspecți in cazul crimei, nu este unul dintre autori, au anunțat, cu puțin timp in urma anchetatorii. Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, prim procurorul adjunct Mihaela…

- Cercetarile in cazul omului de afaceri din Sibiu ucis se fac „in rem”, precizeaza Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, dar a fost restrans cercul suspectilor. Exista banuiala ca cei trei autori sunt cetateni romani.

Cercetarile in cazul omului de afaceri din Sibiu ucis se fac „in rem", precizeaza Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, dar a fost restrans cercul suspectilor. Exista banuiala ca cei trei autori sunt cetateni romani, informeaza Mediafax.Cercetarile continua in cazul crimei din municipiul Sibiu,…

- Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele informatii de interes public: La data de 28 septembrie 2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia,…

- Potrivit DNA, barbatul este acuzat de luare de mita si trafic de influenta.Procurorii sustin ca, in anul 2019, in contextul derularii unui proiect finantat din fonduri europene, intre Consiliul Judetean Vaslui si o societate comerciala a fost incheiat un contract de achizitie publica, ce avea ca obiect…

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele: La data de 14.09.2023 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi…

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele: La data de 14 februarie 2023 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi…