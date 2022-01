Procurorii au efectuat miercuri 25 de percheziții în județele Neamț și Iași, într-un dosar care vizează eliberarea de certificate de vaccinare false Cateva zeci de persoane ar fi primit certificate false de vaccinare in schimbul unor sume cuprinse intre 100 și 250 de euro fiecare. La percheziții sunt vizate cabinete ale unor medici de familie din Neamț și Iași, precum și doua centre de vaccinare. Doctorița vizata de catre ancheta polițiștilor din Neamț este Daniela Bejan, care este de mai mulți ani medic de familie in comuna Ciohorani, județul Iași, scrie „Ziarul de Iași”. Martorii au povestit ca la cabinet s-au prezentat dimineața polițiști de la Piatra Neamț care au gasit-o pe dr. Bejan la cabinet și au stat de vorba cu aceasta aproximativ… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

