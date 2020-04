Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a deschis un dosar in care se efectueaza urmarirea penala in legatura cu imprejurarile in care a survenit decesul unui barbat in varsta de 37 de ani, dupa ce a fost impuscat de un politist in timpul unei interventii intr-un bloc situat in Cartierul Pajura din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Parchetului, un procuror criminalist s-a deplasat miercuri, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Omoruri si Serviciului Criminalistic, in vederea efectuarii cercetarii la fata locului. De asemenea, a fost dispusa efectuarea autopsiei medico-legale…