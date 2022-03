Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Alexei Navalnîi a fost declarat marți „vinovat” de frauda pe scara larga de catre un tribunal rus. Opozantul rus a fost judecat în timp ce era deja încarcerat pentru alte condamnari, pe care el le respinge și care sunt considerate de lumea occidentala…

- Procuratura din Rusia a cerut marti ca opozantul rus Alexei Navalnii sa fie condamnat la inca 13 ani de inchisoare, sub acuzația de frauda și ultraj la adresa instanței, scrie Reuters. Navalnii executa deja o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un lagar penitenciar de la est de Moscova,…

- „Nu este momentul pentru divizari, este momentul de a ne uni. Sa ne unim in jurul presedintelui nostru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in cadrul conferintei de presa zilnice, intrebat despre apelurile unor personalitati de prima marime ale culturii ruse care se opun…

- Guvernul este acuzat de cenzura de catre ziaristul Ovidiu Albu dupa ce site-ul sau Aktual24.ro a fost inchis, alaturi de altele. Ma confrunt cu o situatie absolut nebuneasca si total absurda. Domeniul aktual24.ro a fost anulat brusc si absolut fara nicio explicatie in aceasta seara (joi seara – nr.).…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- „Sunt impotriva acestui razboi. Cred ca acest razboi intre Rusia si Ucraina are scopul sa ascunda inșelarea cetatenilor rusi si sa le deturneze atentia de la problemele care exista inauntrul tarii, de la degradarea economiei”, a declarat Aleksei Navalnii in cursul unei sedinte a procesului care a inceput…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…

