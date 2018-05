Stiri pe aceeasi tema

- La ultimul termen din dosarul de la Judecatoria Sectorului 1, in care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, procurorul a cerut condamnarea fostului deputat la doi ani și șase luni de inchisoare cu executare. Decizia nu va fi definitiva, informeaza Mediafax.Reprezentantul Ministerului…

- Procurorii DNA cer 3 ani de închisoare cu executare pentru Calin Popescu Tariceanu, în timp ce avocatii apararii au solicitat achitarea. Tariceanu e acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. Procurorii au cerut renuntarea la ultima acuzatie.

- Procurorii DNA au cerut luni, la Instanta suprema, condamnarea fostului deputat Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in dosarul in care acesta este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Curtea Suprema judeca marti ultimul termen in procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Acestea au fost platite din…

- Astazi la Curtea Suprema are loc ultimul termen in procesul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu este acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Procurorii de la Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 au decis ca polițistul care l-a lovit pe Cristi Boureanu a fost în legitima aparare și au clasat plângerea fostului deputat. Dosarul a fost clasat pentru ca politistul care l-a lovit…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…