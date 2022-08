Stiri pe aceeasi tema

- Suspiciunile privind prezența unor documente clasificate cu informații despre armele nucleare este explicația pentru care procurorul general al SUA, Merrick Garland, a autorizat perchezițiile la reședința din Florida a fostului președinte american Donald Trump, potrivit unor surse familiare cu ancheta…

- Donald Trump se afla in centrul unui val de proceduri judiciare. Fostul presedinte al Statelor Unite a fost audiat sub juramant, la New York, dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida.

- ”FBI si ceilalti agenti ai Guvernului federal nu au lasat pe nimeni, nici macar pe avocatii mei, sa se apropie de zonele perchezitionate si examinate in cursul perchezitiei la Mar-a-Lago” se plange miliardarul pe Truth Social. ”Ei au cerut la toata lumea sa paraseasca locul. Voiau sa fie singuri, fara…

- Raidul FBI la resedinta fostului presedinte american Donald Trump in baza unui mandat de perchezitie emis de un judecator din Florida a marcat o escaladare neasteptata a investigatiilor de care e vizat acesta dupa ce a parasit Casa Alba, dand nastere unor dezbateri juridice privind sanctionarea penala…

- Fostul președinte american Donald Trump a incercat sa intoarca in beneficiul sau vestea ca FBI a percheziționat proprietatea sa din Florida, citand ancheta in mesaje și e-mailuri prin care solicita donații politice de la susținatorii sai, informeaza Reuters. Percheziția de la complexul Mar-a-Lago al…

- Fostul președinte american Donald Trump susține ca agenți FBI i-au percheziționat reședința din Mar-a-Lago (foto), Florida, și chiar au spart un seif in timpul acțiunii. „Acestea sunt vremuri intunecate pentru națiunea noastra. Casa mea frumoasa, Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida, este in prezent sub…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se profileaza ca fiind candidatul republican pentru urmatoarele alegeri din SUA. Dar cine este acest om politic controversat? Fostul președinte american Donald Trump și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, au multe in comun. Amandoi locuiesc in Florida, amandoi se…