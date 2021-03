Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Morosan a fost pus oficial sub acuzare pentru omor calificat. El a fost detubat vineri de medicii Spitalului judetean din Bacau, dupa operatia pe care i-au facut-o, iar anchetatorii au mers sa-l audieze.

- Polițiștii și procurorii din Onești care au admirat amenințarile din 2018 ale lui Gheorghe Moroșan și nu au luat nicio masura, ajutandu-l pe individ sa ucida doi oameni nevinovați, sunt experți in clasarea dosarelor de amenințare.

- Politistii fac perchezitii in apartamentul de la etajul patru al blocului din Onesti in care Gheorghe Morosan a sechestrat si ucis doi muncitori, transmite Antena 3. Mai mulți polițiști fac verificari și percheziții in apartamentul vecinilor de la etajul patru, cei care au anunțat familia Morosan de…

- Anchetatorii au descoperit ca una dintre victime ar fi ucisa cu mult timp inainte. In afara de unele imagini, aceste informații se regasesc și in rapoartele poliției cu privire la aceasta situație. Imaginile cu pricina au fost surprinse de foștii vecini ai lui Gheorghe Moroșan. Ei sunt cei care au filmat…

- Prezent la Onești, in echipa de verificare trimisa de IGPR, Alexandru Scurtu, directorul Detasamentului de Interventii si Actiuni Speciale (DIAS), a declarat marți, 2 martie, la Antena 3 ca nu s-a intervenit mai devreme in locuința in care Gheorghe Moroșan i-a ținut ostatici și ucis pe cei doi muncitori…

- UPDATE – Procurorii din Bacau au deschis un dosar penal pentru omor calificat in cazul celor doi muncitori injunghiati mortal ieri seara, dupa ce au fost sechestrati timp de mai multe ore intr-un apartament din Onesti. Deocamdata este un dosar in rem, adica cu privire la fapta, in conditiile in care…

- Luare de ostatici s-a incheiat tragic luni seara, intr-un apartament din Onești, județul Bacau. Un barbat de 68 de ani, Gheorghe Moroșan, a sechestrat și ucis doi muncitori ce renovau locuința. Acesta a sunat la numarul de urgențe 112 și a sunat ca ii omoara. Fiica barbatului a spus ca tragedia ar fi…

