- Curtea de Apel Craiova a condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare un fost registrator șef al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara(OCPI) Dolj la data faptelor. Inițial, la Tribunalul Dolj, inculpata a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare. Femeia a fost acuzata…

- Tribunalul Dolj a prelungit mandatele de arestare preventiva emise in iulie 2022, pe numele a trei inculpati acuzati de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati a cultivat 20 plante de canabis intr-un lan de porumb. Alti doi sunt acuzati ca a vandut canabis si comprimate de…

- Darius Valcov, fost ministru al Finanțelor și fost primar al Slatinei, condamnat in prima instanța la șase ani și jumatate de inchisoare pentru corupție, scapa de proces, dupa ce faptele s-au prescris, potrivit deciziei Curții de Apel Craiova, informeaza Hotnews . Decizia este definitiva. Curtea de…

- Procurorii doljeni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a patru barbati acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 12 ianuarie, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de ani, in urma unui conflict izbucnit in trafic. Potrivit oamenilor…