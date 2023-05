Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European anunta, marti, ca doua persoane si o firma au fost puse sub acuzare pentru frauda in legatura cu constructia unei pensiuni agroturistice in localitatea Colibita, judetul Bistrita. Cu documente care atestau lcururi nereale, cei banuiti ar fi fost obtinuti peste 180.000 de euro din…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare sunt efectuate astazi, 16 mai 2023, in mai multe locatii din Romania si Franta, in cadrul unei anchete aflate in desfasurare condusa de Parchetul European EPPO din Bucuresti cu privire la suspiciunea de frauda care implica fonduri europene si nationale, in valoare…

- Mai multe percheziții au avut loc in aceasta dimineața in localitatea Fantanele din județul Arad și localitatea Ghiroda din județul Timiș, intr-un dosar in care... The post Percheziții la Fantanele și Ghiroda intr-un dosar de evaziune fiscala cu fonduri europene. O femeie de 34 de ani a fost reținuta…

- Un numar de cinci persoane au fost trimise in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care sunt acuzate de frauda cu fonduri europene in valoare de peste 7,7 milioane de lei. CITESTE SI BREAKING NEWS Al treilea vicepremier și neaparat un specialist de partid…

- Haralambie Vochițoiu, fost senator PP-DD, a fost trimis in judecata de DNA intr-un dosar de frauda cu fonduri europene, au declarat surse judiciare pentru Adevarul. In aceeași cauza sunt vizate și alte persoane.

- Doua persoane și o societate, trimise in judecata de DNA Alba, pentru frauda cu fonduri europene: Cum ar fi prejudiciat AFIR cu aproape 100.000 de lei Doua persoane și o societate, trimise in judecata de DNA Alba, pentru frauda cu fonduri europene: Cum ar fi prejudiciat AFIR cu aproape 100.000 de lei…

- Fostul deputat PSD Octavian Goga a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Mures, intr-un dosar cu acuzații de frauda cu fonduri europene de peste 8 milioane de lei pentru construirea unei ferme de vaci, potrivit unui comunicat transmis vineri, 31 martie de Directia Nationala Anticoruptie.…

- Fostul deputat PSD Octavian Goga a fost arestat preventiv de Tribunalul Mures intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene, informeaza vineri Directia Nationala Anticoruptie. Procurorii arata ca fostul deputat, impreuna alți trei complici au obținut fonduri nerambursabile de peste…