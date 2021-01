Stiri pe aceeasi tema

- Un spital din Suedia a anuntat joi ca a realizat un dublu transplant de maini, primul de acest gen din regiunea nordica, relateaza dpa. Transplantul a fost efectuat in timpul unei operatii de 18 ore, a anuntat Spitalul Universitar Sahlgrenska din orasul Goteborg, scrie agerpres.ro. Citește…

- Cinci persoane au fost ranite, joi seara, intr-un accident petrecut pe E70, in localitatea Peretu, informeaza ISU Teleorman. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate doua autoturisme, anunța AGERPRES. "Patru persoane ranite sunt constiente si cooperante, dintr-o masina, insa cu…

- Mai putin de o jumatate dintre angajatii Primariei Craiova si cinci din cei 27 de consilieri locali au optat sa se vaccineze impotriva COVID-19. Potrivit viceprimarului Craiovei, Daniela Barbu, 246 de persoane care lucreaza in cadrul primariei din cele 613 au transmis institutiei solicitari…

- Moartea cațelului tenorului Andrea Bocelli, 62 de ani, a declanșat o ancheta in Italia. Procuratura din Tempio a deschis, joi, o investigație fața de persoane necunoscute cu privire la moartea cainelui Pallina, care s-a inecat in luna august 2020 in mare, informeaza agenția Ansa. citata de Mediafax…

- Florin Citu a luat joi mai multe decizii de eliberare din functia de consilier onorific al prim-ministrului a urmatorilor: Cristian Nevzoreanu, Manuela Harabor, Madalina Carmen Hristu. Toți trei au fost consilierii lui Ludovic Orban in mandatul de premier al liderului PNL. Citește și: USR-PLUS…

- Monica-Emanuela Althamer a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, condus de Vlad Voiculescu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat…

- Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, proiectul referitor la regulamentul privind digitalizarea atribuirii parcarilor publice de resedinta. S-au inregistrat zece voturi "pentru", 15 abtineri si un vot "impotriva". Citește și: USR-PLUS face implozie: ‘Sa-ți fie rușine,…

- Procuratura din Tempio deschide o ancheta fața de persoane necunoscute cu privire la moartea câinelui tenorului Andrea Bocelli, Pallina, care s-a înecat în august în mare. Pallina s-a înecat în 21 august anul trecut în apele dintre Arzachena și Golfo Aranci,…