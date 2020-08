Procurorii americani se implică în PANDEMIE: Cer creşterea producţiei de Remdesivir, medicamentul împotriva coronavirusului Peste 30 de procurori generali din America au semnat scrisoarea destinata Guvernului din SUA. Ei cer ca Gilead sa nu mai fie singura companie care sa produca Remdesivir. Acest lucru ar duce la cresterea productiei, dar si la scaderea preturilor medicamentului, anunța MEDIAFAX. „Gilead nu ar trebui sa profite de aceasta pandemie si ar trebui fortati sa faca mai mult si sa ajute mai multi oameni”, este una dintre declaratiile din scrisoare. Citește și: EXCLUSIV Emi Pian putea fi salvat! Cum il puteau scapa cei aflați la fața locului Compania producatoare si agentiile guvernamentale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

