​​Procurorii americani au pus sub acuzare patru iranieni pentru că voiau să răpească o jurnalistă din New York ​Procurorii americani au pus sub acuzare patru iranieni considerati agenti ai serviciilor secrete pentru ca au complotat sa rapeasca o jurnalista si activista din New York critica la adresa Teheranului, relateaza Reuters citata de news.ro.



În ultimii ani, ofiterii de informatii iranieni au pacalit mai multi activisti din afara tarii sa calatoreasca spre destinatii unde erau rapiti si trimisi înapoi în Iran, au spus autoritatile americane.



Rechizitoriul nu a numit obiectivul complotului, însa Reuters a confirmat ca este vorba despre jurnalista iraniano-americana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

