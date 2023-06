Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump se confrunta cu 37 de acuzatii in legatura cu infractiuni legate de manipularea necorespunzatoare a unor documente clasificate, potrivit actului de acuzare desecretizat vineri, care arata ca fostul sef al Casei Albe pastra acasa, printre altele, secrete nucleare, un "plan…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost inculpat pentru ca a luat acasa documente secrete de la Casa Alba. In total, procurorii au impotriva lui 37 de capete de acuzare. Marea majoritate a acestora sunt in baza Legii Spionajului, relateaza CNN.

- Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Mike Pence, intra in cursa pentru nominalizarea republicanilor in alegerile prezidențiale din 2024, relateaza Reuters și BBC. Pence se alatura unui numar mare de republicani care vor sa ajunga la Casa Alba, printre care și fostul sau șef, Donald Trump.

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat pe Joe Biden pentru faptul ca va absenta de la incoronarea Regelui Charles al III-lea, spunand ca aceasta este o „lipsa de respect” și precizand ca el ar fi mers daca ar fi fost inca la Casa Alba - „Cred ca nu o poate face fizic”, a mai…

- Fostul vicepreședinte Mike Pence a calificat inculparea lui Donald Trump de catre marele juriu drept un “scandal”, potrivit evz.ro. “Cred ca punerea sub acuzare fara precedent a unui fost președinte al Statelor Unite in legatura cu o problema de finanțare a campaniei electorale este un scandal”, a…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost pus sub acuzare de catre o instanța judiciara din New York, respectiv de catre marele juriu din Manhattan. Decizia reprezinta o premiera in cazul unui fost președinte al SUA. Și vine in contextul in care Trump vrea sa candideze pentru un nou…