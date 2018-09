"Nu comentez, prefer ca politicienii sa stea cat mai departe de puterea judecatoreasca si de sistemul de Justitie. Sunt institutiile implicate in numirea procurorului sef DNA, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii si presedintele Romaniei, sunt convins ca vor face o analiza extrem de serioasa si vor stabili in ce masura persoana propusa de ministrul Justitiei raspunde sau nu raspunde exigentelor necesare acestei pozitii. Pentru noi este important ca DNA sa ramana in afara controlului politic si sa continue practic lupta anticoruptie", a spus Orban la Scoala de vara a Tineretului National…