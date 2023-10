Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Procuraturii raionului Ungheni din centrul Republicii Moldova, Dumitru Triboi, fiind la volanul unei mașini a lovit in seara zilei de vineri o caruța. In urma impactului, patru membri ai unei familii au murit, iar alți doi au fost raniți, potrivit surselor ,,Adevarul”.

- Doi oameni, un sofer si un pasager, au murit, si un alt pasager a fost ranit dupa ce masina cu care circulau a iesit de pe carosabil, s-a izbit de un copac apoi s-a rasturnat pe camp. Accidentul a avut loc luni pe DN 2B, in localitatea Cilibia, informeaza Agerpres. „Din primele date de la fata locului…

- O noua tragedie de proportii a lovit Italia aseara. Cel putin 21 de oameni, printre care si doi copii, au murit dupa ce un autocar a cazut in gol mai bine de 30 de metri, de pe un pod, peste linia de cale ferata ce leaga Mestre de Marghera, doua localitati care fac parte din […] Source

- Potrivit datelor prezentate de medic, in aceasta perioada in doar cateva zile s-au inregistrat doar in Moldova 10 persoane afectate de fierberea mustului. 3 au murit iar alte 7 au necesitat tratament dupa ce au coborat in beciuri cu aerisire defectuoasa. Ultimele victime au fost din Cucuteni – o pacienta…

- Salvatorii din județul Mureș au intrat in alerta și au intervenit de urgența la locul unui accident rutier. Din primele informații, a fost vorba despre o coliziune intre un microbuz și o basculanta. Microbuzul cu 9 persoane la bord a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier pe DN 15, la Petelea,…

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.