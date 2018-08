Stiri pe aceeasi tema

- Foștii șefi ai ”unitații de elita” de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au fost puși sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General și au primit interdicția de a mai desfașura meseria de procuror, pe perioada controlului judiciar. ”Procurori ai Secției de urmarire penala…

