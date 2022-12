Procuror la spital după ce a mâncat la o cherhana din Constanța. Ce a găsit Protecția Consumatorului în local Procurorul constanțean Teodor Nița este urmarit de ghinion. El a ajuns la spital dupa ce a mancat la o cherhana din județul Constanța. Protecția Consumatorului a inchis localul și au sesizat Parchetul dupa ce au descoperit ton expirat de 6 luni, din care mancasera clienții care au avut probleme, dar și O TONA de alimente […] The post Procuror la spital dupa ce a mancat la o cherhana din Constanța. Ce a gasit Protecția Consumatorului in local appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

