Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura municipiului Balți s-a autosesizat și a inițiat o investigație, dupa ce fostul șef de stat, Vladimir Voronin, a publicat o scrisoarea de la soldații din Brigada de Infanterie Motorizata, in care denunța mai multe ilegalitați din partea superiorilor ce țin de condițiile și modul in care sunt…

- Avocatul Poporului s-a autosesizat in legatura cu declarațiile din cadrul briefingului de presa susținut astazi de Vladimir Voronin cu privire la situația din cadrul Brigazii de infanterie motorizata „Moldova”.

- Ministerul Apararii s-a autosesizat „in legatura cu declarațiile din cadrul briefingului de presa susținut astazi de reprezentanții unui partid politic cu privire la situația din cadrul Brigazii de infanterie motorizata „Moldova”. Este vorba despre o scrisoare scrisa de soldați, transmisa fostului șef…

- Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) a primit o scrisoare din partea Brigazii nr.1 de Infanterie Motorizata din Balți in care soldații se plang ca sunt batuți și umiliți. Scrisoarea a fost citita de ex-președintele țarii, Vladimir Voronin, transmite Știri.md. Fii la curent…

- Fostul șef de stat, Vladimir Voronin a prezentat astazi o scrisoare pe care a primit-o de la soldații Brigazii de Infanterie din orașul Balți. Aceștia denunța mai multe ilegalitați ale comandanților, dar și atitudine inumana și degradanta fața de soldați. „Umblam nespalați, ne iau mancarea adusa de…

- Persoane necunoscute au desenat in aceasta noapte litera „Z” pe blindata din fața Brigazii 1 Infanterie Motorizata „Moldova” din Balți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ministerul Apararii confirma faptul ca persoane necunoscute au vandalizat, in aceasta noapte, blindata de pe postamentul aflat in fața Brigazii 1 Infanterie Motorizata „Moldova” , care este un monument dedicat eroilor cazuți in conflictul armat din 1992 pentru apararea integritații și independenței…

- In aceasta nopate, persoane necunoscute au desenat simbolica fascismului rusesc pe un TAB din fața Brigazii de Infanterie Motorizata din orașul Balți. Este al doilea incident cu acte de vandalism cu implicarea simbolurilor fascismului rusesc. Amintim ca in urma cu cateva zile cimitirul Eroilor romani…