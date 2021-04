Procuratura rusă a înghețat activitatea organizațiilor lui Navalnîi Procurorii din Moscova au suspendat oficial luni activitatea organizațiilor lui Alexei Navalnîi, înainte ca judecatorii sa decida daca acestea sunt extremiste, a declarat un avocat al unei organizații a opozantului rus, transmite Reuters.



Luni, la Moscova, o instanța s-a reunit pentru o audiere preliminara pe tema solicitarii procurorilor ca grupurile lui Navalnîi sa fie declarate extremiste.



La audiere, procurorii au cerut judecatorilor sa interzica acestor organizații ale lui Navalnîi sa publice orice online, sa organizeze proteste sau sa se implice în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

