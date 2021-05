Procuratura Generală a renunțat la învinuirea lui Platon în dosarul fraudei bancare CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Procuratura Generala anunța ca renunța la invinuirea adusa lui Veaceslav Platon pe motiv ca fapta incriminata nu a fost comisa de catre acesta. © Photo : Moldova24Stoianoglo anuleaza ordonanțele prin care doua imobile au trecut in posesia lui Platon „In rezultatul rejudecarii cauzei penale in ordine de revizuire, in care Veaceslav Platon a fost condamnat prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, in rezultatul cercetarii tuturor probelor noi, colaborate cu probele administrate in cadrul urmaririi penale, pe motiv ca fapta incriminata nu a fost comisa… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

