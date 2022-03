Procuratura generala Ucrainei anunța ca 136 de copii au murit de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina. Potrivit procuraturii generale din Ucraina, cel puțin 136 de copii au murit in timpul invaziei ruse care a inceput in urma cu o luna. Mesajul a fost postat pe aplicația Telegram, adaugand ca numarul copiilor raniți se ridica la 199. Biroul a adaugat ca 64 de copii au fost uciși in regiunea Kiev, in timp ce alți 50 de copii au murit in zona Donețk. The post Procuratura generala: 136 de copii morți appeared first on Cotidianul RO .