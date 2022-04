Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala, cu remiterea in judecata, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizeaza 27 credite nerambursate Bancii de Economii, in 2014, in suma de peste 10 miliarde lei. Pe dosarul in care s-a dispus…

- Unul dintre promotorii moldovenismului primitiv sovietic, Mihail Garbuz, liderul Partidului „Patrioții Moldovei”, alaturi de reprezentantul ONG-ul „Patria mea e Moldova” risca sa fie cercetați penal, dupa ce astazi, 24 martie, în cadrul unei conferințe de presa susținute…

- Au fost descoperite 18 mijloace de transport inscripționate cu litera „Z”, similare cu cele care au invadat Ucraina, relateaza Realitatea PLUS. Potrivit unui oficial al Poliției, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in localitatea Balți. Un caz similar a fost constatat și la Chișinau.Faptele pot…

- Incepind cu ianuarie 2021, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a investigat de comun cu Serviciul Fiscal de Stat 258 cauze penale, iar in aceeași perioada, peste 9 milioane lei au fost incasați in bugetul de stat. Banii au fost incasați in rezultatul activitații…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmarirea penala și a trimis în judecata dosarul de învinuire a șase membri ai unui grup infracțional care comercializa droguri. Potrivit surselor NM, printre cei vizați se numara Ivan Statnîi,…

- Biroul Interpol de la Lyon (Franta) a acceptat, in luna decembrie, solicitarea Biroului Interpol de la Chisinau de a-l anunta in cautare internationala pe Gheorghe Cavcaliuc, pentru arestare si extradare. Despre acest lucru anunta Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale…

- Biroul Interpol de la Lyon (Franta) a acceptat, in luna decembrie, solicitarea Biroului Interpol de la Chisinau de a-l anunta in cautare internationala pe Gheorghe Cavcaliuc, pentru arestare si extradare. Despre acest lucru anunta Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu precizari, dupa ce ambasadorul Marii Britanii a declarat ca Londra nu a primit oficial nicio cerere din partea Interpol in privința cetațenilor Republicii Moldova, Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc. Astfel,…