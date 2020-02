Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu turiști romani a ramas blocat in Pasul Republyka, in nordul Bulgariei. Din cauza ninsorilor abundente si a vanturilor puternice, alimentarea cu energie electrica in numeroase sate din intreaga tara este intrerupta, iar multe drumuri sunt inchise in nordul Bulgariei.Un autocar cu turisti…

- "Noua ancheta demarata impotriva omului de afaceri bulgar Vasil Bojkov, arestat in Emiratele Arabe Unite, este despre infractiuni crime de jocurile de noroc", a dezvaluit procurorul general al Bulgariei, Ivan Ghesev.

- Șeful Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo, a transmis astazi un mesaj în limba turca celor șapte profesori turci, care au fost expulzați în toamna anului 2018. „Îmi pare foarte rau ca statul Republica Moldova nu a fost în stare…

- La o zi dupa ce s-a anuntat ca procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la daca și în ce circumstanțe poate fi cercetat presedintele tarii, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat ca exista dovezi ale unei infracțiuni…

- Cinci persoane au murit și alte 20 sunt ranite dupa erupția unui vulcan turistic în White Island, în nordul Noii Zeelande, a anunțat poliția, citata de AFP."18 persoane sunt internate, unele au arsuri grave", declarat comisarul adjunct John Tims, care a menționat ca nu…

- Procuratura va face o ancheta interna in cazul sefului Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, acuzat de afaceri de milioane in satul sau de bastina. Declaratia a fost facuta de procurorul General, Alexandr Stoianoglo.

- O fosta contabila ANSA a fost condamnata la 10 ani de inchisoare. Aceasta este acuzata ca și-ar fi insușit peste 2 milioane de lei care trebuiau sa fie depuși in contul special al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), in perioada 2013-2017.