Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de coronavirus confirmate s-au inmulțit in Romania, in principal in ultimele zile, numarul lor ajungand, marti la amiaza la 762 de cazuri și 8 decese. 186 de noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația statistica actualizata pentru județul Alba arata ca sunt…

- Avand in vedere deciziile luate dupa instaurarea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, inclusiv inasprirea masurilor pentru respectarea autoizolarii la domiciliu, Poliția Capitalei și Direcția de Sanatate Publica București au luat decizia mutarii unei persoane din izolare la domiciliu, in carantina…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman a anuntat ca a depus, in Parlament, un amendament prin care cei care nu respecta carantina sau izolarea la domiciliu sa piarda dreptul la indemnizatia de 75% din salariul de baza, acordat de stat pentru cei aflati in somaj tehnic."Am depus un amendament in Parlamentul…

- Pana astazi, 18.03.2020, in județul Dambovița se afla in izolare la domiciliu 310 persoane asimptomatice iar 38 de persoane se afla in carantina in spațiile identificate in acest sens. Au fost testate 50 de persoane aflate in izolare la domiciliu/carantina, de catre DSP Dambovița, rezultatele sosite…

- Exista strategii care s-au dovedit esentiale pentru controlul bolilor infectioase. Invatam din greseli si devenim mai experimentasi dupa ce am reusit sa gasim rezolvarea unor probleme. Izolarea persoanelor infectioase s-a dovedit a fi una dintre masurile care limiteaza transmiterea infectiei catre oameni…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus)....

- Numarul celor aflati in carantina in județul Dolj a ajuns la 20, iar 360 de oameni sunt izolati la domiciliu. O persoana suspecta de coronavirus este internata la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș" Craiova.

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…