Procuratura Anticorupție din Moldova anunță că Galina Dodon nu a fost stopată în trafic Fostul președinte al țarii, Igor Dodon, care se afla in arest la domiciliu a dezinformat opinia publica atunci cand a scris pe rețelele de socializare ca soția sa Galina a fost oprita in trafic pentru a i se inmana citația de a se prezenta la Procuratura Anticorupție (PA), pentru a i se aduce la cunoștința statutul de invinuita in dosarul „kuliok".

