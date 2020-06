Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei de sanatate a Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), a fost audiat la DNA, in calitatea de martor, in scandalul achizițiilor Unifarm, scrie Agerpres.„DNA s-a autosesizat dupa afirmatiile mele legate de Adrian Ionel, seful Unifarm, de la tribuna Parlamentului. Am fost…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat ca atat in calitate de parlamentar, cat si de medic pediatru și „Ambasador 2035 Fara Tutun” va sustine legislatia impotriva fumatului, pentru ca acest viciu sa nu se raspandeasca in randul tinerilor. Maricela Cobuz a aratat ca in fiecare an, pe data…

- Deputatul PSRM, Vlad Batrincea, spune ca Iurie Renița face Joc dublu, ir membrii Blocului ACUM cunosc acest fapt. In cadrul unei emisiuni la N4,Batrincea a declarat ca in noaptea de 7 spre 8 iunie 2019, cind cadea regimul, Iurie Renița era in legatura permanenta cu Vlad Plahotniuc. {{440859}}“Noi știm…

- Deputatul PSRM Vlad Batrincea va depune o interpelare la Procuratura Generala, pe numele lui Iurie Renița. El il acuza pe cel din urma ca ar fi fost omul de legatura al fostului lider al PD, Vlad Plahotniuc, in contrabanda cu țigari in Romania. In replica, Renița i-a spus ca il va da in judecata pentru…

- Vlad Batrincea va sesiza Procuratura Generala despre schemele de contrabanda, in care a fost implicat deputatul Iurie Renița. Renița este persoana, pentru care Vlad Plahotniuc este Președinte. Anume așa se explica faptul ca deputatul Iurie Renița a ieșit cu mai multe atacuri la adresa lui Igor Dodon,…

- Procuratura Generala spune ca nu se poate autosesiza pe marginea imaginilor video publicate astazi de catre deputatul Iurie Renița, ce ar prezenta o noua secvența de la intrevederea dintre Igor Dodon, Vlad Plahotniuc, și Serghei Iaralov, care ar fi avut loc la sediul PD, cand formațiunea era condusa…

- Un deputat PSRM și-a dat demisia. Este vorba de Oleg Teterea. Potrivit celor din PSRM, incompatibilitatea funcțiilor a stat la baza cererii de demisie a calitații de deputat. La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Oleg Teterea a fost inclus pe locul 23 în lista naționala…

- Nu mai este un secret ca actualul deputat Iurie Renița, este o persoana controversata, iar unii colegi din Blocul ACUM zic ca Renița și pina in prezent il slujește pe Plahotniuc și intenționat a fost infiltrat in rindurile celor din Platforma DA. Este afirmația deputatului PSRM Grigore Novac, potrivit…