Stiri pe aceeasi tema

- Disonanta intre cadru legislativ si nevoile sociale in prezent. Cluj-Napoca, 2aprilie 2020: De la momentul decretarii starii de urgenta de catre Presedintele Romaniei prin Decretul nr. 195/16.03.2020, in contextul extinderii rapide a pandemiei COVID-19 la nivel mondial, Romania in doar ca ...

- Se intampla in spitalele din Romania ca medici și asistenți medicali sa fie nevoiți sa lucreze fara echipamente de protecție la cazuri cu inalta suspiciune de Covid-19. Prin absența echipamentelor de protecție nu se pune in pericol numai viața personalului medical, ci il transforma in ucigaș, este…

- Numarul firmelor infiintate la nivel national a scazut cu 69% in primele doua saptamani de la inceputul starii de urgenta decretata in Romania (16-30 martie) fata de cele doua saptamani anterioare si, de asemenea, in raport cu perioada similara din anul 2019, potrivit unei analize Termene.ro, platforma…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in contextul pandemiei cu COVID 19. Astfel, BNR va face uz de flexibilitatile cadrului normativ astfel incat…

- Psihologul Mihaiela Avramescu iși ofera suportul profesional tuturor buzoienilor cadre medicale sau persoane aflate in linia intai in lupta pentru salvarea vieților celor ce sunt contaminați de acest virus. Asociația Psihologilor Atestați din Romania (APAR) a lansat, la inițiativa și sub coordonarea…

- Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR) propune un pachet de masuri pentru sprijinirea companiilor in contextul pandemiei COVID-19, printre care se afla relocarea de fonduri europene pentru start-up-uri si IMM-uri de cercetare, dezvoltare, inovare si de productie in medicina si farmacie.…

- Decizie greu de crezut la eMAG, dupa ce in presa au aparut știri privind prețurile exorbitante la care se vand maștile medicinale, al caror preț a saltat de 20 de ori in contextul epidemiei de coronavirus.Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat ca a cumparat masti medicale…